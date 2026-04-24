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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Radfahrer beim Ausweichen verletzt - Autofahrer entfernt sich: Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Bei einer Verkehrsunfall-Flucht in der Herforder Straße am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) erlitt ein Radfahrer leichte Verletzungen. Ein 80-Jähriger aus Leopoldshöhe war gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg in Richtung Leopoldshöhe unterwegs. Dort wurde er augenscheinlich von einem Autofahrer übersehen, der aus der Einmündung zur Friedensstraße in Richtung Herforder Straße fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem weißen Auto zu vermeiden, wich der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen aus. Dabei verletzte er sich am Lenker, stürzte jedoch nicht. Obwohl er durch Winken auf sich aufmerksam machte, reagierte und stoppte der Autofahrer nicht, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle über die Herforder Straße in Richtung Nienhagen. Das weiße Auto soll mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, vermutlich dunkle Haare, leichter Bartwuchs. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise auf den flüchtigen Wagen sowie Fahrer geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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