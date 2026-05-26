Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Altenbochum: Polizei sucht Daimler-Fahrer

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Pfingstmontag, 25. Mai, ist ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 64-jähriger Bochumer gegen 14.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Immanuel-Kant-Straße unterwegs und beabsichtigte nach rechts in den Friedhofsweg abzubiegen. Zeitgleich bog ein ihm entgegenkommender Autofahrer nach links in den Friedhofsweg ab.

Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, sprang der 64-Jährige von seinem E-Scooter und stürzte auf den Bordstein. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll mit einem anthrazitfarbenen Daimler mit Bochumer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Im Wagen sollen sich zwei männliche Personen befunden haben; der Fahrzeugführer soll etwa 25-30 Jahre alt sein.

Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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