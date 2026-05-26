PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Altenbochum: Polizei sucht Daimler-Fahrer

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Pfingstmontag, 25. Mai, ist ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 64-jähriger Bochumer gegen 14.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Immanuel-Kant-Straße unterwegs und beabsichtigte nach rechts in den Friedhofsweg abzubiegen. Zeitgleich bog ein ihm entgegenkommender Autofahrer nach links in den Friedhofsweg ab.

Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, sprang der 64-Jährige von seinem E-Scooter und stürzte auf den Bordstein. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll mit einem anthrazitfarbenen Daimler mit Bochumer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Im Wagen sollen sich zwei männliche Personen befunden haben; der Fahrzeugführer soll etwa 25-30 Jahre alt sein.

Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 09:28

    POL-BO: 70-jähriger Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

    Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike ist ein 70-jähriger Bochumer am frühen Sonntagabend, 24. Mai, schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer gegen 17.50 Uhr die Lewackerstraße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum. In Höhe der Hausnummer 129 auf der Dr.-C.-Otto-Straße beabsichtigte der Bochumer auf den Gehweg zu wechseln. Das ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 06:55

    POL-BO: Radfahrer (44) verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Bochum (ots) - Ein Radfahrer hat sich bei einem Alleinunfall in Bochum am Samstag, 23. Mai, schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 44-jährige Essener gegen 18.00 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Hüller-Bach-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren