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Polizei Bochum

POL-BO: Festnahme: 50-jähriger Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet vor der Polizei

Bochum, Witten (ots)

Nachdem ein 50-jähriger Wittener am Samstagmittag, 23. Mai, mehrere Verkehrsunfälle im Wittener und Bochumer Stadtgebiet verursacht hatte und vor der Polizei geflüchtet war, ist er an einem Supermarkt in Bochum-Eppendorf festgenommen worden.

An der Westfalenstraße in Witten meldeten Zeugen gegen 12.10 Uhr über den Polizeinotruf 110 den ersten Verkehrsunfall mit Flucht. Nach bisherigem Stand beschädigte der Mann weitere geparkte Pkw und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Als die Polizei ihn anhalten wollte, flüchtete er zunächst.

Im weiteren Verlauf nahmen Einsatzkräfte den Mann an einem Supermarkt an der Straße "Am Thie" in Bochum-Eppendorf fest.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei stellte sein Fahrzeug, Führerschein und Mobiltelefon sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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