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Polizei Bochum

POL-BO: 70-jähriger Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike ist ein 70-jähriger Bochumer am frühen Sonntagabend, 24. Mai, schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer gegen 17.50 Uhr die Lewackerstraße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße in Bochum. In Höhe der Hausnummer 129 auf der Dr.-C.-Otto-Straße beabsichtigte der Bochumer auf den Gehweg zu wechseln. Das Vorderrad des E-Bikes kollidierte mit der Bordsteinkante, wodurch er zu Fall kam. Dabei zog sich der Bochumer schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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