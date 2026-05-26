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Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Witten: Zeugen gesucht

Witten (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Witten-Mitte.

Die Tat hat sich am Freitag, 22. Mai, gegen 18 Uhr im Schwesternpark ereignet. Eine Frau saß dort im Bereich des Teiches auf einer Parkbank, als sie beobachtete, wie ein Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Mann wird beschrieben als 35-45 Jahre alt, etwa 175 cm - 185 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, dunkelblaues T-Shirt.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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