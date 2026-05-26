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Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer Stadtzentrum: Fußgänger verletzt, Autofahrer gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. Mai, auf der Thüringer Straße im Bochumer Stadtzentrum sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer.

Ein Fußgänger (49, aus Bochum) wollte gegen 14.35 Uhr die Straße überqueren, als ein unbekannter Autofahrer nach aktuellem Stand zeitgleich anfuhr. Nach eigenen Angaben erschrak der 49-Jährige, stieß gegen den Wagen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Der Gesuchte war laut Beschreibung in einem türkisfarbenen Kleinwagen (womöglich Kia) unterwegs, der Fahrer war männlich, 20-30 Jahre alt und schlank mit blonden Haaren.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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