Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Jahresbericht Hauptzollamt Stuttgart 2025

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Stuttgart (ots)

"Die Wirtschaft in der Region befindet sich in einem enormen Transformationsprozess und Veränderungen der Industrie bedeuten immer auch Umgestaltungen der Lieferketten. In diesem dynamischen Umfeld kommt dem Zoll eine doppelte Rolle zu: als effektive Kontrollbehörde und zugleich als serviceorientierter Ansprechpartner für die Wirtschaft", erklärt die Leiterin des Hauptzollamts Stuttgart, Regierungsdirektorin Anca Coman, anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts 2025.

Mit einem Beitrag von über 5,3 Milliarden Euro Einnahmen sowie umfangreichen Maßnahmen zum Schutz von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zieht das Hauptzollamt Stuttgart eine insgesamt stabile Bilanz für das Jahr 2025. Die Aufgabenpalette reicht dabei von der Abfertigung internationaler Warenströme über die Bekämpfung von Schmuggel und Produktpiraterie bis hin zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Einnahmen: Die Gesamteinnahmen des Hauptzollamts Stuttgart lagen im Jahr 2025 mit 5,3 Milliarden Euro knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres (5,5 Milliarden Euro). Den größten Anteil daran hatten erneut die Einfuhrumsatzsteuer (knapp vier Milliarden Euro) sowie die Zölle mit knapp 450 Millionen Euro. Weitere bedeutende Einnahmepositionen waren die Energie- und Stromsteuer mit 633 beziehungsweise 199 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden unter anderem folgende Verbrauchsteuern erhoben:

- Alkoholsteuer: 24,18 Millionen Euro - Biersteuer: 3,77 Millionen Euro - Kaffeesteuer: 2,11 Millionen Euro

Warenabfertigung:

Die Zollämter Böblingen, Stuttgart-Flughafen, Stuttgart-Hafen, Winnenden und Zuffenhausen sowie das Hauptzollamt Stuttgart fertigten im Jahr 2025 insgesamt rund 7,4 Millionen Warensendungen im Ein- und Ausfuhrbereich ab. Damit blieb das Sendungsaufkommen gegenüber dem Vorjahr weitgehend konstant. Der Gesamtwert der zur Einfuhr abgefertigten Waren sank hingegen leicht von 21,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 21,0 Milliarden Euro im Jahr 2025.

Sicherheit und Kontrollen

Am Flughafen Stuttgart entdeckte der Zoll 2025 im Bereich des Reiseverkehrs nicht angemeldete Waren im Wert von mehr als 2,6 Millionen Euro (darunter Goldschmuck im Wert von rund 1,85 Millionen Euro). Zudem fanden Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen bei Reisenden insgesamt 1,25 Millionen Stück Schmuggelzigaretten sowie 329 Kilogramm nicht angemeldeten Tabak.

Weitere Kontrollbereiche des Hauptzollamts Stuttgart:

- knapp 62.000 Waren aufgrund von Produktpiraterie aus dem Verkehr gezogen (Wert der Originalwaren 2,6 Millionen Euro) - rund 156.000 Waren wegen Verstößen gegen Vorschriften der Produktsicherheit beanstandet - 13.200 Stück nicht einfuhrfähige Arzneimittel gestoppt - 1,6 Millionen Euro wurden wegen Verdachts der Geldwäsche sichergestellt - 130 Asservate artengeschützter Tiere und Pflanzen beschlagnahmt

Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung:

- 413 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt - 2.128 Strafverfahren eingeleitet - 2.345 Strafverfahren abgeschlossen - Freiheitsstrafen von insgesamt 34,7 Jahren erwirkt

-Schäden in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro bei den Sozialversicherungsträgern festgestellt

Personal:

Zum Jahresende 2025 waren beim Hauptzollamt Stuttgart 714 Personen (davon 99 Auszubildende) beschäftigt.

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