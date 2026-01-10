PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: B401
Bockhorst - Lkw-Unfall bei Schneeglätte - Update zur Straßensperrung

B401 / Bockhorst (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 05:50 Uhr auf der B401 bei Bockhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug samt Auflieger die B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Surwold. (*wie wir bereits berichteten)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Lkw bei Schneefall und glatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke, die dem Gewicht des Fahrzeugs nicht standhielt. Das Zuggespann kam seitlich in einem angrenzenden Graben zum Liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis etwa 17:30 Uhr, danach konnte die Straße wieder freigegeben werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die besondere Vorsicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6193276

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

