Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (12.07.2025), zwischen 15:40 Uhr und 21:00 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kieler Straße in Unna-Königsborn eingedrungen. Es wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zur Tatzeit wurden zwei verdächtige Männer in dem Wohnhaus gesehen. Diese werden wie folgt beschrieben: 1. südländischer Herkunft, ca. 20 - 30 Jahre, groß, schlank, dichter Bart, dunkel gekleidet 2. südländischer Herkunft, ca. 20 - 30 Jahre, ca. 170cm groß, korpulent, dunkel gekleidet.

Hinweise zu dem Einbruch und den verdächtigen Personen erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02307-921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell