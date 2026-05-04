Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zoll stellt über 250 Kilogramm nicht einfuhrfähige Wurst und weitere Schmuggelwaren sicher

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Stuttgart (ots)

Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses am Busterminal des Stuttgarter Flughafens haben Zollbeamte am Sonntagmorgen unter anderem mehr als 250 Kilogramm nicht einfuhrfähige Fleischwaren festgestellt.

Die Einsatzkräfte hatten den Bus aus dem Kosovo gezielt zur Kontrolle ausgewählt und überprüften die mitgeführten Waren. Aufgrund eines intensiven Geruchs, der aus mehreren im Laderaum befindlichen Taschen drang, erhärtete sich schnell der Verdacht auf verbotene Lebensmittel. Insgesamt stellten die Beamten bei der Kontrolle 252,8 Kilogramm Fleischprodukte sicher.

Darüber hinaus wurden 700 Schmuggelzigaretten sowie weitere Waren entdeckt, darunter vier Aluminiumfenster mit Rollläden im Wert von 720 Euro, eine Küche (400 Euro) und eine Klimaanlage (640 Euro), die ohne Zollanmeldung in die Europäische Union eingeführt worden waren.

Gegen die beiden Busfahrer sowie einen Warenabholer am Bussteig wurden Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels eingeleitet. Zudem müssen die Busfahrer mit einem Bußgeldbescheid des Landratsamts Esslingen wegen der unerlaubten Einfuhr der Wurstwaren rechnen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten außerdem einen etwa fünf Monate alten Maltipoo-Welpen im Wert von rund 2.200 Euro sicher. Das Tier verfügte mutmaßlich nicht über die für die Einfuhr erforderliche Tollwutimpfung und wurde daher in einem Tierheim unter Quarantäne gestellt. Auch in diesem Fall wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der gewerblichen Einfuhr eingeleitet.

Hintergrund:

Zur Minimierung der Gefahr der Einschleppung von Tierseuchen unterliegt die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus Nicht-EU-Staaten strengen veterinärrechtlichen Vorschriften. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Zolls abrufbar.

Im vergangenen Jahr stellte der Zoll am Stuttgarter Flughafen bei Reisenden insgesamt rund 4,2 Tonnen nicht einfuhrfähiger Lebensmittel sicher und zog diese aus dem Verkehr.

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