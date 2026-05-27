Polizei Bochum

POL-BO: Ein Schwerverletzter nach Unfall: Flüchtiger Autofahrer (45) gestellt

Herne (ots)

Bei einer Unfallflucht am Dienstag, 26. Mai, ist 50-jähriger Dortmunder in einem Linienbus gestürzt und schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den flüchtigen Autofahrer stellen.

Nach bisherigem Stand befuhr eine 46-jährige Busfahrerin aus Oer-Erkenschwick mit ihrem Linienbus gegen 15 Uhr den Kreisverkehr im Bereich Funkenbergstraße/Bahnhofstraße.

Als sie die zweite Ausfahrt passierte, fuhr ein Pkw-Fahrer aus der Einfahrt Bahnhofsplatz in den Kreisverkehr ein und nahm der Busfahrerin die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste die 46-Jährige eine Vollbremsung einleiten.

Dabei stürzte ein Fahrgast (50, aus Dortmund) und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der zunächst flüchtige Autofahrer konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte im Bereich Westring/Goebenstraße angehalten und kontrolliert werden. Es handelt sich um einen 45-jährigen Essener. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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