POL-BO: Gevelsberg/Bochum: Öffentlichkeitsfahndung - Hinweise zu Schmuckstücken gesucht
Gevelsberg, Bochum (ots)
Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis hat diverse Schmuckstücke sicherstellen können, die mutmaßlich bei Einbrüchen erbeutet wurden.
Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern. Es ist möglich, dass auch Tatorte in Bochum lagen.
Hier finden Sie die Meldung der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6283018
Fotos der sichergestellten Gegenstände finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/204885
Wer kann Hinweise zum Schmuck geben ? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
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