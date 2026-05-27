Polizei Bochum

POL-BO: Gevelsberg/Bochum: Öffentlichkeitsfahndung - Hinweise zu Schmuckstücken gesucht

Gevelsberg, Bochum (ots)

Die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis hat diverse Schmuckstücke sicherstellen können, die mutmaßlich bei Einbrüchen erbeutet wurden.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern. Es ist möglich, dass auch Tatorte in Bochum lagen.

Hier finden Sie die Meldung der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6283018

Fotos der sichergestellten Gegenstände finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/204885

Wer kann Hinweise zum Schmuck geben ? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

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