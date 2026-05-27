Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg/Bochum: Öffentlichkeitsfahndung- Hinweise zu Schmuckstücken gesucht.
Gevelsberg/Bochum (ots)
Am 11.04.2024 kam es in Gevelsberg zu einem Wohnungseinbruch. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten Tatverdächtige aus Bochum ergriffen werden. Im weiteren Verlauf wurden bei den Tatverdächtigen diverse Schmuckstücke sichergestellt. Diese könnten ebenfalls aus Straftaten stammen. Da sie derzeit keinem Eigentümer oder einer konkreten Straftat zugeordnet werden können, wird um Hinweise gebeten.
Können Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern und der zu der Herkunft des Schmucks gegeben werden?
Fotos der Schmuckstücke gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204885
Wer kann Hinweise zum Schmuck geben ? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.
Rückfragen bitte an:
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