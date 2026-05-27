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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Bochum: Öffentlichkeitsfahndung- Hinweise zu Schmuckstücken gesucht.

Gevelsberg/Bochum (ots)

Am 11.04.2024 kam es in Gevelsberg zu einem Wohnungseinbruch. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten Tatverdächtige aus Bochum ergriffen werden. Im weiteren Verlauf wurden bei den Tatverdächtigen diverse Schmuckstücke sichergestellt. Diese könnten ebenfalls aus Straftaten stammen. Da sie derzeit keinem Eigentümer oder einer konkreten Straftat zugeordnet werden können, wird um Hinweise gebeten.

Können Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern und der zu der Herkunft des Schmucks gegeben werden?

Fotos der Schmuckstücke gibt es im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/204885

Wer kann Hinweise zum Schmuck geben ? Der- oder diejenige meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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