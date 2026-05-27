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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schwerer Unfall auf Kreuzung- drei Personen verletzt.

Hattingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Martin-Luther- Straße/August-Bebel-Straße in Hattingen kam es am 26. Mai gegen 16:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger aus Witten mit seinem PKW VW die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Bochum. In Höhe der Kreuzung zur August-Bebel-Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er frontal mit einem 58-jährigen aus Essen, der mit seinem PKW der Marke Porsche auf der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Nierenhof unterwegs war. Durch die erhebliche Wucht der Kollision geriet der VW ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum und einem Laternenmast. Auch ein Pkw Volvo eines 70-jährigen Bochumers wurde beschädigt. Der Bochumer wartete verkehrsbedingt auf der Gegenfahrspur. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

Aktuell sind einige Richtungsfahrbahnen noch gesperrt. Von der August-Bebel-Straße ist in Fahrtrichtung Nierenhof nur das Abbiegen nach rechts auf die Martin-Luther -Straße möglich. Auf der Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Bochum ist das Befahren der Geradeausspur auf die August-Bebel-Straße nicht möglich.

Eine Fachfirma wird im Laufe des heutigen Tages die Reparatur der Ampelanlage durchführen. Bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten bleiben die Teilsperrungen bestehen. In dieser Zeit sind deswegen Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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