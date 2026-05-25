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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer kollidiert mit einem Kind, Radfahrer schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am 24.05.2026 um 19:25 Uhr befährt der 60-Jährige Dortmunder die Isenbergstraße in Fahrtrichtung Niederwenigern. Der 6-Jährige Hattinger kam ihm auf seinem Fahrrad mit seiner Großmutter entgegen. Beim jeweiligen Ausweichen kam es zu eine Frontalzusammenstoß. Beide kamen zu Fall, der 6-Jährige entfernte sich unverletzt mit seiner Großmutter von der Unfallstelle. Der 60-Jährige verblieb aufgrund seiner schweren Verletzung auf dem Boden liegen. Er wurde ins Krankenhaus verbracht, das Fahrrad wurde der Polizeiwache Hattingen zugeführt. (MME)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.05.2026 – 06:54

    POL-EN: Hattingen-Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Hattingen (ots) - Am 24.05.2026, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Hattinger mit seinem E-Scooter den Fahrrad- und Fußgängerweg an der Bochumer Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Als er sich kurz umdrehte, kollidierte er frontal mit einem zu Fuß entgegenkommenden 21-jährigen Hattinger. Beide kamen durch den Zusammenprall zu Fall und verletzten sich leicht. ...

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