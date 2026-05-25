Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer kollidiert mit einem Kind, Radfahrer schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am 24.05.2026 um 19:25 Uhr befährt der 60-Jährige Dortmunder die Isenbergstraße in Fahrtrichtung Niederwenigern. Der 6-Jährige Hattinger kam ihm auf seinem Fahrrad mit seiner Großmutter entgegen. Beim jeweiligen Ausweichen kam es zu eine Frontalzusammenstoß. Beide kamen zu Fall, der 6-Jährige entfernte sich unverletzt mit seiner Großmutter von der Unfallstelle. Der 60-Jährige verblieb aufgrund seiner schweren Verletzung auf dem Boden liegen. Er wurde ins Krankenhaus verbracht, das Fahrrad wurde der Polizeiwache Hattingen zugeführt. (MME)

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