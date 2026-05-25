POL-EN: Hattingen-Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Sprockhövel (ots) - Am Sonntag den 24.05.2026 gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Am alten Bahndamm. Die Bewohner befanden sich auf dem Balkon, als sie Geräusche aus dem Inneren ihrer Wohnung hörten. Dort trafen sie dann auf zwei unbekannte Täter, die sofort ohne Beute die Flucht ergriffen. Ein Tatverdächtiger sprang aus einem Fenster im ersten Obergeschoß, der andere flüchtete durch die ...

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