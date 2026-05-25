Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen-Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Hattingen (ots)
Am 24.05.2026, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Hattinger mit seinem E-Scooter den Fahrrad- und Fußgängerweg an der Bochumer Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Als er sich kurz umdrehte, kollidierte er frontal mit einem zu Fuß entgegenkommenden 21-jährigen Hattinger. Beide kamen durch den Zusammenprall zu Fall und verletzten sich leicht. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte einen Rettungswagen, der den verletzten Fußgänger in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte. (IMü)
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