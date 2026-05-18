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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft

Kruft (ots)

Wie bereits zuvor berichtet kam es heute im Einmündungsbereich der K52 - Alte Chaussee in Kruft in die B256 - Ortsumgehung Kruft zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die in dem einem Fahrzeug alleinige 60-jährige Frau, sowie der in dem zweiten Fahrzeug alleinige 44-jährige Mann, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Schwere der Verletzungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Auf Grund des größeren Trümmerfeldes und des Einsatzes des Rettungshubschraubers des ADAC, mussten beide Fahrtrichtungen der B 256, für die Zeit der Unfallaufnahme, für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde über die angrenzende Ortschaft Kruft abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach PK Weinzheimer Telefon 02632/921-0

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Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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