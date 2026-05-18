POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft

Lahnstein (ots) - Derzeit ist im Krankenhaus Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für die Bevölkerung, da es sich um ein Vorkommnis innerhalb des Krankenhauses handelt. Es wird nachberichtet, wenn der Einsatz beendet ist. Von weiteren Anfragen daher bitte noch Absehen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Nordallee 3 56112 Lahnstein Telefon: ...

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