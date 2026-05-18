POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft
Kruft (ots)
Im Einmündungsbereich der Bundesstraße (Ortsdurchfahrt Kruft) in die B 256 (Fahrtrichtung Mendig), Gemarkung Kruft, kam es heute, 18.05.2026, gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber des ADAC. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen sind derzeit im Gange. Die B 256 ist zwischen Kruft und Mendig derzeit vollgesperrt.
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