Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich, zwei Personen leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am 23.05.2026 um 19:20 Uhr befuhr der 19-Jährige Wittener die Wittener Landstraße in Fahrtrichtung der Dortmunder Landstraße in Herdecke. Beim Befahren der dortigen Rechtskurve, kam der Wittener mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Graben. Er und der 19-Jährige Wittener Beifahrer, konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Bei dem Unfall verletzten sich beide leicht. Der Fahrer und der Beifahrer wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. (MME)

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