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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel-Wohnungseinbruch

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag den 24.05.2026 gegen 15:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Am alten Bahndamm. Die Bewohner befanden sich auf dem Balkon, als sie Geräusche aus dem Inneren ihrer Wohnung hörten. Dort trafen sie dann auf zwei unbekannte Täter, die sofort ohne Beute die Flucht ergriffen. Ein Tatverdächtiger sprang aus einem Fenster im ersten Obergeschoß, der andere flüchtete durch die Hauseingangstür. Sie fuhren dann mit einem weißen VW Golf davon. Ein Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 180 cm groß, schlank, ca. 30-35 Jahre alt, Bart, bekleidet mit dunkelblauem Pullover. Der andere Täter war korpulent, lockige schwarze Haare, Bart, bekleidet mit einem weißen Oberteil.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zur tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (IMü)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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