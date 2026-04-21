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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des PP Osthessen

Fulda (ots)

Unfallerstmeldung

Schwerer Unfall auf der B 27 bei Unterhaun

Um 15.20 Uhr ereignete sich auf der B 27 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei PKW im Begegnungsverkehr zusammen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW in den Gegenverkehr. Infolge des Unfalls wurden drei Insassen schwer verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit sind die Rettungskräfte noch im Einsatz. Die B 27 ist in beide Richtungen gesperrt.

Kümpel, Führungs- und Lagedienst

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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