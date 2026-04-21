POL-OH: Pressemitteilung des PP Osthessen
Fulda (ots)
Unfallerstmeldung
Schwerer Unfall auf der B 27 bei Unterhaun
Um 15.20 Uhr ereignete sich auf der B 27 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei PKW im Begegnungsverkehr zusammen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein PKW in den Gegenverkehr. Infolge des Unfalls wurden drei Insassen schwer verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Derzeit sind die Rettungskräfte noch im Einsatz. Die B 27 ist in beide Richtungen gesperrt.
Kümpel, Führungs- und Lagedienst
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell