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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Herdecke (ots)

Am 23.05.2026, um 19:20 Uhr, befuhr ein Pkw, mit zwei Insassen, die Wittener Landstraße und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer sind leichtverletzt und sind mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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