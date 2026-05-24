Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Herdecke (ots)
Am 23.05.2026, um 19:20 Uhr, befuhr ein Pkw, mit zwei Insassen, die Wittener Landstraße und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer sind leichtverletzt und sind mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden.
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