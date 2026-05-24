Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person
Sprockhövel (ots)
Am 23.05.2026, um 13:07 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Albringhauser Straße und stürzte durch bisher unbekannte Ursache. Dadurch erlitt dieser lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht.
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