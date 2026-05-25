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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zwei Fahrradfahrer kollidieren frontal miteinander, zwei Personen leichtverletzt

Wetter (ots)

Am 24.05.2026 um 15:50 Uhr befuhr die 31-Jährige Wittenerin mit dem 33-Jährige Wittener den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Witten. Auf Höhe des Amselwegs kommt ihnen der 56-Jährige Herdecker entgegen und kollidiert aus bislang unklaren Gründen, frontal mit der 31-Jährigen. Beide kommen zu Fall und verletzen sich leicht. (MME)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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