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POL-EN: Wetter - Zwei Fahrradfahrer kollidieren frontal miteinander, zwei Personen leichtverletzt
Wetter (ots)
Am 24.05.2026 um 15:50 Uhr befuhr die 31-Jährige Wittenerin mit dem 33-Jährige Wittener den Radweg an der Wittener Straße in Fahrtrichtung Witten. Auf Höhe des Amselwegs kommt ihnen der 56-Jährige Herdecker entgegen und kollidiert aus bislang unklaren Gründen, frontal mit der 31-Jährigen. Beide kommen zu Fall und verletzen sich leicht. (MME)
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