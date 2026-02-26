PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fundunterschlagung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Mittwoch (25.02.), gegen 15.15 Uhr, legte ein 47-jähriger Kunde eines Ladengeschäfts in der Mündershäuser Straße während des Einkaufs seinen Geldbeutel in der Obstabteilung ab. Im Kassenbereich stellte er schließlich den Verlust seiner Geldbörse fest. Eine aufmerksame Zeugin konnte im Bereich der Obstabteilung eine weibliche Person beobachten die unter Umständen in Verbindung mit dem Abhandenkommen der Geldbörse stehen könnte. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, etwa 45 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, graue schulterlange Haare. Sie soll sich in Begleitung einer älteren männlichen Person mit Gehilfen befunden haben.

Alheim. Am Montag (23.02.), zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, ließ ein 57-Jähriger an einem Bankautomaten in der Nürnberger Straße im Ortsteil Heinebach sein Mobiltelefon liegen. Als er den Verlust bemerkte, war das Telefon nicht mehr aufzufinden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

