Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Firma- Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Ennepetal (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am 25. Mai, gegen 0:15 Uhr verdächtige Geräusche und Taschenlampenlicht von einem Firmengelände in der Pregelstraße. Umgehend wurden mehrere Kräfte der Polizei zum Firmengelände geschickt. Bei Eintreffen flüchteten zwei augenscheinlich männliche Täter in ein angrenzendes Waldstück. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung, u.a. mit Diensthund und Hubschrauber, konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Dortmund angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige befindet sich aktuell noch auf der Flucht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter das Altmetall auf dem Grundstück im Fokus hatten.

Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 melden.

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