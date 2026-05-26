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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Atemalkoholtest zeigt über 1,4 Promille- Blutprobe folgt

Schwelm (ots)

Mit einem Alkoholwert von über 1,4 Promille wurde am 24. Mai, gegen 22:20 Uhr eine 35-jährige Schwelmerin kontrolliert. Die Schwelmerin war mit ihrem PKW der Marke Renault auf der Döinghauser Straße in Schwelm unterwegs, als sie durch Kräfte der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert wurde. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass die 35-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test bestätigte dies mit dem hohen Wert. Weiterhin stellten die Kräfte fest, dass sich im Fahrzeug ihre fünfjährige Tochter befand. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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