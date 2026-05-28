Polizei Bochum

POL-BO: Vier Tatverdächtige nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen, 28. Mai, vier tatverdächtige Männer nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls in Herne festgenommen.

Die Tat ereignete sich einen Tag zuvor (27. Mai) gegen 15.50 Uhr an einem Kiosk im Bereich der Bahnhofstraße. Vier tatverdächtige Männer machten sich dort an mehreren Selbstbedienungsautomaten zu schaffen und entwendeten Waren in vierstelliger Höhe.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die vier Männer in der darauffolgenden Nacht, am 28. Mai gegen 2 Uhr, im Bereich Roonstraße angetroffen werden. Die aus Deutschland stammenden Männer (20, 20, 23 und 32; alle ohne festen Wohnsitz) wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen des Herner Kriminalkommissariats dauern an.

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