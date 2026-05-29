Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Witten - Radfahrerin (39) schwer verletzt

Witten (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, wurde eine 39-jähriger Radfahrerin bei einem Alleinunfall mit ihrem Fahrrad schwer verletzt.

Gegen 12 Uhr befuhr die 39-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad die Bochumer Straße auf Wittener Stadtgebiet in Richtung Eisenbahnbrücke. Etwa in Höhe der dortigen Tankstelle ist sie nach ersten Ermittlungen mit den Rädern in die Schienen geraten und zu Fall gekommen.

Durch den Sturz erlitt die Bochumerin schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenen Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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