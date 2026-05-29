Polizei Bochum

POL-BO: Motorrollerfahrer (16) bei Auffahrunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Witten am Freitag, 29. Mai, ist ein 16-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 51-jähriger Bochumer gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Durchholzer Straße in Richtung Vormholzer Straße unterwegs. Kurz hinter der Hausnummer 15 bremste er verkehrsbedingt ab, woraufhin der nachfolgende Rollerfahrer aus Witten auf das Heck seines Autos auffuhr.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Wittener und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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