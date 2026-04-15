Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll nimmt Sexualstraftäter in Münster fest

36-Jähriger arbeitete in einem Supermarkt

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Münster (ots)

Einen gesuchten Sexualstraftäter nahmen am 14.04.2026 zwei Zollbeamte in einem Supermarkt in Münster fest. Er sitzt mittlerweile in Haft.

Die Zollbeamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Münster hatten die Arbeitsverhältnisse der Angestellten eines Supermarktes prüfen wollen, um u. a. Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung oder Mindestlohnverstöße aufzudecken. Direkt zu Beginn der Prüfung wollte ein Arbeitnehmer flüchten, konnte aber vom Zoll an der Flucht gehindert werden.

Der Fluchtversuch hatte einen Grund: Gegen den 36-jährigen Mann lag ein offener Haftbefehl wegen diverser Sexualstraftaten sowie Diebstahls vor. Die Zollbeamten nahmen den Mann fest und brachte ihn zur Polizei. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in Haft genommen.

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