Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer (69) verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 29. Mai, in Bochum-Mitte verletzte sich ein 69-jähriger Bochumer schwer.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Bochumer gegen 9.30 Uhr mit seinem Krad den Ostring in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der Hausnummer 26 kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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