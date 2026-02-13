Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung - Pkw in Vollbrand

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Aktuell ist die A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen der Anschlussstelle Stadtroda und dem Hermsdorfer Kreuz voll gesperrt. Grund dafür ist ein brennender Pkw auf dem Standstreifen.

Nach aktuellem Stand konnte sich der Fahrer rechtzeitig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Warum das Feuer im Motorraum des VWs ausbrach, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Verkehr staut sich bis zur Anschlussstelle Stadtroda zurück. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren und die Rettungsgasse freizuhalten

