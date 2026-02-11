PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Pannen-Lkw auf dem rechten FS

A4 im Jagdbergtunnel bei Jena (ots)

Aktuell sind der rechte und mittlere Fahrstreifen der A4 im Jagdbergtunnel bei Jena in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. gesperrt. Grund dafür ist ein defekter Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen.

Aufgrund der laufenden Bergungs- und Reparaturarbeiten wird die Sperrung voraussichtlich für eine Stunde aufrecht erhalten.

Mit Stauerscheinungen vor und im Jagdbergtunnel ist zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

