PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit 28 beteiligten Fahrzeugen auf der A9

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten Fahrzeugen. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Bulgare mit seinem Lkw die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz. Durch einen plötzlich eingetretenen Reifenschaden, lösten sich Reifenteile und wurden über alle drei Fahrstreifen geschleudert. Fortfolgend kollidierten 27 Fahrzeuge mit den Reifenteilen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 150.000,- EUR. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Für die Beräumung der Unfallstelle kam es zu einer kurzfristigen Vollsperrung der A9 in Fahrtrichtung Berlin. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung blieben der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen bis zum 07.02.2026 um 01:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
MG
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:51

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Tiertransport mit 750 Ferkeln

    A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots) - Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen der technischen Untersuchung des Fahrzeuges durch eine Prüfstelle wurde festgestellt, dass der Viehtransport mit nahezu funktionslosen Bremsen unterwegs war. Lediglich die Bremsen der Zugmaschine waren intakt. Auch die Wasserversorgung der Tiere war aufgrund eines technischen Defektes in Verbindung mit den winterlichen ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:43

    API-TH: 750 Ferkel ohne Wasser unterwegs

    A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots) - Gestern Abend erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf dem Rastplatz der A9 am Hermsdorfer Kreuz ein Viehtransport steht, welcher Tiere ohne Wasser transportiert. Sofort begab sich die Kontrollgruppe der Autobahnpolizei auf den Weg. Das Fahrzeug wurde auf dem Lkw-Parkplatz am Hermsdorfer Kreuz der A9 in Fahrtrichtung München festgestellt. Der Viehtransport war mit 750 Ferkeln auf ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:08

    API-TH: Aufhebung der Vollsperrung auf der A71

    A71 Höhe Stadtilm (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn sowie die Sperrung der Anschlussstelle Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt wurde gegen 11 Uhr aufgehoben. Der Verkehr fließt störungsfrei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle Natalie Meier Telefon: 036601 70103 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren