Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit 28 beteiligten Fahrzeugen auf der A9

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten Fahrzeugen. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Bulgare mit seinem Lkw die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz. Durch einen plötzlich eingetretenen Reifenschaden, lösten sich Reifenteile und wurden über alle drei Fahrstreifen geschleudert. Fortfolgend kollidierten 27 Fahrzeuge mit den Reifenteilen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 150.000,- EUR. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Für die Beräumung der Unfallstelle kam es zu einer kurzfristigen Vollsperrung der A9 in Fahrtrichtung Berlin. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung blieben der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen bis zum 07.02.2026 um 01:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell