Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Tiertransport mit 750 Ferkeln

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorausgesetzt.

Im Rahmen der technischen Untersuchung des Fahrzeuges durch eine Prüfstelle wurde festgestellt, dass der Viehtransport mit nahezu funktionslosen Bremsen unterwegs war. Lediglich die Bremsen der Zugmaschine waren intakt.

Auch die Wasserversorgung der Tiere war aufgrund eines technischen Defektes in Verbindung mit den winterlichen Temperaturen nicht gewährleistet. Dies führte jedoch nicht zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Ferkel.

Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

