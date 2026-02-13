PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen der Anschlussstelle Stadtroda und dem Hermsdorfer Kreuz. Der Fahrer eines BMWs geriet kurz vor dem Parkplatz Teufelstal aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen mehrfach.

Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

