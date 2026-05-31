Polizei Bochum

POL-BO: Betrunkene E-Scooter-Fahrerin (29) nach Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einem Unfall am Freitag, 29. Mai, in Herne hat sich eine 29-jährige E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass sie alkoholisiert war.

Zeugen hatten gegen 13.10 Uhr die Polizei zur Kaiserstraße gerufen. In Höhe der Hausnummer 42 war eine E-Scooter-Fahrerin gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Da die Hernerin erheblich alkoholisiert war, wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,54 Promille ergab. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 29-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Verkehrskommissariat Bochum weitere Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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