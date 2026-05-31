PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Betrunkene E-Scooter-Fahrerin (29) nach Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einem Unfall am Freitag, 29. Mai, in Herne hat sich eine 29-jährige E-Scooter-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass sie alkoholisiert war.

Zeugen hatten gegen 13.10 Uhr die Polizei zur Kaiserstraße gerufen. In Höhe der Hausnummer 42 war eine E-Scooter-Fahrerin gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Da die Hernerin erheblich alkoholisiert war, wurde mit ihr ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,54 Promille ergab. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 29-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das Verkehrskommissariat Bochum weitere Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 10:22

    POL-BO: 26-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

    Herne (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 30. Mai, in Herne ist ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Recklinghausen tödlich verunglückt. Er verlor die Kontrolle bei einem Überholmanöver. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Motorradfahrer gegen 22.05 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Gelsenkirchen. Kurz hinter dem Einmündungsbereich ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 12:06

    POL-BO: Kradfahrer (69) verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 29. Mai, in Bochum-Mitte verletzte sich ein 69-jähriger Bochumer schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Bochumer gegen 9.30 Uhr mit seinem Krad den Ostring in Fahrtrichtung Wittener Straße. In Höhe der Hausnummer 26 kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 20:10

    POL-BO: Motorrollerfahrer (16) bei Auffahrunfall schwer verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Witten am Freitag, 29. Mai, ist ein 16-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 51-jähriger Bochumer gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Durchholzer Straße in Richtung Vormholzer Straße unterwegs. Kurz hinter der Hausnummer 15 bremste er verkehrsbedingt ab, woraufhin der nachfolgende Rollerfahrer aus Witten auf das Heck seines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren