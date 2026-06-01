Polizei Bochum

POL-BO: Polizeipräsidium Bochum richtet neues Kriminalkommissariat zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie ein

Bochum, Herne, Witten (ots)

Das neue Kriminalkommissariat 16 hat am 1. Juni die Arbeit aufgenommen. Die neue Organisationseinheit des Polizeipräsidiums Bochum beschäftigt sich mit der Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen.

Das Polizeipräsidium Bochum verfügt bereits seit langer Zeit über einen festen und erfahrenen Personalstamm, der in diesem besonders sensiblen Deliktsbereich eingesetzt ist. Diese Mitarbeitenden qualifizieren sich insbesondere durch ihre digitalen Ermittlungskompetenzen.

Mit der Einrichtung des Kriminalkommissariats 16 werden diese bestehenden Kompetenzen nun organisatorisch zusammengeführt. Ziel ist es, die Ermittlungsarbeit weiter zu bündeln, spezialisierte Fachkenntnisse gezielt einzusetzen und komplexe Ermittlungsverfahren noch effizienter zu bearbeiten.

Der Leiter der Direktion Kriminalität, Dr. Carsten Dübbers, erläutert: "Mit dem Kriminalkommissariat 16 geben wir einem bereits seit Jahren im besonderen Fokus stehenden Ermittlungsbereich eine klare organisatorische Struktur. Damit stärken wir die Kolleginnen und Kollegen, die täglich an diesen besonders belastenden Verfahren arbeiten, und setzen zugleich ein deutliches Zeichen: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat für das uns höchste Priorität."

Das Polizeipräsidium Bochum appelliert zugleich an Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Inhalte nicht weiterzuleiten, sondern diese umgehend der Polizei zu melden. Wer entsprechendes Material verbreitet oder weitergibt, kann sich selbst strafbar machen.

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