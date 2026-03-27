Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Müllcontainer brennt auf Klinikgelände

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Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf dem Gelände der Städtischen Kliniken Dortmund zu einem Brand in einem Großraum-Müllcontainer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein etwa 40 Kubikmeter fassender, mit Sperrmüll gefüllter Container in Brand.

Bereits auf der Anfahrt bemerkten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund eine starke Rauchentwicklung. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: Der Container stand in voller Ausdehnung in Flammen.

Da sich der Brandherd nur wenige Meter von einem Gebäude entfernt befand, leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine sogenannte Riegelstellung ein. Ziel dieser Maßnahme war es, eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Gebäude zu verhindern. Parallel dazu nahm ein Trupp unter Atemschutz die unmittelbare Brandbekämpfung auf.

Die intensive Rauchentwicklung führte dazu, dass in mehreren Gebäudeteilen der Kliniken automatische Rauchmelder auslösten. Infolgedessen wurde ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert, um die betroffenen Bereiche zu kontrollieren und mögliche Gefahren auszuschließen.

Zur effektiven Brandbekämpfung wurde der Container zunächst mit Löschschaum geflutet. Im weiteren Einsatzverlauf entleerten die Einsatzkräfte den Container mit Hilfe eines Wechselladerfahrzeugs, um auch versteckte Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Die Feuerwehr Dortmund war mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und 4 (Hörde) vor Ort. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

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