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Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist im Schwimmbad: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Er entblößte sich in einem Herner Schwimmbad, jetzt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt diesen Mann?

   - Hier finden Sie das Bild des Tatverdächtigen: 
     https://polizei.nrw/fahndung/205198
   - Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung 
     erledigt.

Die Tat hat sich am 2. Januar 2026 im Schwimmbad im Herner Gysenbergpark ereignet. Gegen 20.10 Uhr entblößte sich der Gesuchte vor Minderjährigen in der dortigen Gemeinschaftsdusche und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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