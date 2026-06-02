Polizei Bochum

POL-BO: Besonderer Nachwuchs auf der Wache Langendreer

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Bochum (ots)

Normalerweise stehen Einsatzstiefel für schnelle Einsatzbereitschaft und Sicherheit. In den vergangenen Tagen erfüllte ein solcher Stiefel auf der Polizeiwache in Bochum-Langendreer aber einen ganz anderen Zweck.

Als Kolleginnen und Kollegen die Umkleide betraten, staunten sie nicht schlecht: In einem Einsatzstiefel hatte sich ein Rotkehlchen häuslich eingerichtet. Mit viel Fleiß baute der kleine Vogel ein Nest und legte dort sogar seine Eier ab. Die gefiederte Besucherin wurde von den Kolleginnen und Kollegen liebevoll "Ossi" getauft.

Sofort war klar: Dieser Einsatzstiefel hat vorerst dienstfrei. Damit das Rotkehlchen ungestört bleibt, wurde der Bereich abgesichert und aus respektvoller Entfernung beobachtet. Wir sind gespannt, wie sich die gefiederten Nachwuchskräfte entwickeln.

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