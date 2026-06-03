Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Bochum - Motorradfahrerin (20) schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Dienstag, 2. Juni, wurde eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Bochum bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Gegen 17 Uhr befuhr die 20-Jährige mit ihrem Motorrad die Bochumer Straße in Richtung Wattenscheider Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 196 geriet sie nach ersten Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und zu Fall gekommen.

Durch den Sturz wurde die Bochumerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenen Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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