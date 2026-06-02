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Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wohnungseinbruch am Hustadtring - Drei Festnahmen führen zu Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Nach dem Einbruchsversuch und der vorläufigen Festnahme dreier Tatverdächtiger - wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6286634 - sind alle heute Vormittag dem Haftrichter vorgeführt worden.

Dieser ordnete Untersuchungshaft für die drei Frauen an.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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