Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wohnungseinbruch am Hustadtring - Drei Festnahmen führen zu Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Nach dem Einbruchsversuch und der vorläufigen Festnahme dreier Tatverdächtiger - wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6286634 - sind alle heute Vormittag dem Haftrichter vorgeführt worden.

Dieser ordnete Untersuchungshaft für die drei Frauen an.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern weiter an.

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