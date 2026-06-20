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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260620 - 0780 Frankfurt - Ginnheim: Familienstreit eskaliert

Frankfurt (ots)

(rü) Gestern (19.Juni 2026) eskalierte ein Familienstreit in der Ginnheimer Landstraße, so dass die Polizei einschreiten musste.

Die Streife erreichte die betroffene Wohnung gegen 17:10 Uhr aufgrund einer Meldung, dass es dort zu einer lautstarken Streitigkeit gekommen sein soll. Die Wohnungsinhaber empfingen die Polizisten und berichteten, dass sich ein 41-jähriges aggressives Familienmitglied in der Wohnung aufhalten solle. Die Streife betrat die Wohnung, um den Sachverhalt weiter aufzuklären. In einem der Zimmer trafen sie den 41-Jährigen an, welcher sie mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole empfing. Letztendlich nahmen die Polizisten den Mann mit der Unterstützung weiterer Streifen wenig später in der Wohnung fest.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen ihn wurde eine Anzeige, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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