Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Herabhängender Ast sorgt für Straßensperrung

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 04.06.2026 wurde die K17 zwischen Lärz und Krümmel im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr - 20:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Ursache der Sperrung war ein herabhängender Ast, der auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Dieser gehörte zu einer großen Eiche am Fahrbahnrand, die vermutlich infolge des vorangegangenen Unwetters beschädigt worden war. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurde die Straße bis zur Beseitung der Gefahrenlage für den gesamten Verkehr gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Krümmel und Lärz waren mit insgesamt 13 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unterstützung rückte kurze Zeit später ebenfalls die Röbeler Feuerwehr mit einem Leiterwagen sowie drei weiteren Einsatzkräften an. Gemeinsam wurde die Gefahrenlage beseitigt.

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