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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 16- Jährigen

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 04.06.2026 gegen 17.45 Uhr kam es auf der L 25 zwischen Lindenberg und Userin zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad Simson S 51 (alleinbeteiligt). Dessen 16jähriger deutscher Fahrer fuhr dabei in Richtung Userin, als er auf Grund eines technischen Defekts am Fahrzeug (Gabelbruch) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, gegen die Schutzplanke fuhr und dann stürzte. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das verunfallte Kleinkraftrad wurde durch Verwandte vor Ort geborgen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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