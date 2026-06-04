Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 11 bei Preetz

Altenpleen (LK V-R) (ots)

Am Donnerstag, dem 04.06.2026, ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 11 zwischen Schmedshagen und Preetz ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw VW die K 11. Aus bislang nicht sicher geklärter Ursache geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Volvo, der von einer 67-jährigen Frau geführt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 67-jährige Fahrzeugführerin als auch der 52-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst auch mithilfe eines Rettungshubschraubers zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Insasse des Volvo erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung der Fahrzeuge war die Kreisstraße 11 zeitweise voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizei geführt. Alle beteiligten Personen waren deutsche Staatsangehörige.

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