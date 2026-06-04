Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger aus Neukalen

Neukalen (ots)

Das seit dem 29.05.2026 in Neukalen vermisste 14-jährige Mädchen konnte nach Zeugenhinweisen wohlbehalten angetroffen werden.

Die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen wurden daher eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

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