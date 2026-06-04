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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Wolgast (ots)

Am heutigen Morgen, 04. Juni 2026, ereignete sich gegen 06:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 111.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger die B111 mit seinem Pkw aus Richtung Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Auf Höhe der Einmündung zur K 22 wollte er in diese einbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr und kollidierte in weiterer Folge mit dem Pkw Audi eines 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderten die beiden Pkw gegen den verkehrsbedingt wartenden Pkw Toyota einer 42-Jährigen, welcher im Kreuzungsbereich hielt.

Durch den Unfall zog sich der 41-Jährige leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Auf der B 111 kam es für die Dauer von zwei Stunden immer wieder zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen sowie zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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